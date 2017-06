Bib biedt boeken te koop aan

Wuustwezel - Naar aanleiding van de jaarlijkse afvoerbeurten van boeken in de bibliotheken, zullen in de maand juni twee grote boekenverkopen georganiseerd worden in de bibliotheken van Wuustwezel en Gooreind. Op zaterdag 17 juni is de bibliotheek van Wuustwezel aan de beurt. Tussen 10 u en 13 u kunnen boekenwurmen zowel oudere als recentere boeken aankopen. Er is voor elk wat wils: fictie voor volwassenen en jeugd voor de ongelofelijke prijs van 1 euro (thrillers en detectives, chicklit en romantiek, waargebeurde verhalen of (historische) romans). Ook reisgidsen en andere non-fictieboeken hebben we in de aanbieding. Dit jaar zijn er uitzonderlijk veel jeugdboeken in de aanbieding. Voor de prijs van 1 euro kunnen eveneens prentenboeken, informatieve jeugdboeken, strips en leesboeken aangekocht worden. Verder bieden wij oude tijdschriften te koop aan tegen de verbluffende prijs van 0,20 euro per stuk. Op zondag 25 juni zal de bibliotheek van Gooreind op haar beurt een grote boekenverkoop organiseren naar aanleiding van het Gooreinds tuinfeest en de stratenverkoop en dit tussen 10 u en 16 u. Tijdens het tuinfeest krijgen boekenliefhebbers de kans om massa’s boeken uit bovenvermelde genres aan te kopen. Voor elke boekenliefhebber zullen zaterdag 17 juni en zondag 25 juni ongetwijfeld een onvergetelijke dag worden én een uitgelezen kans vormen om zijn of haar huisbibliotheek aan te vullen of om vakantieliteratuur in te slaan!

