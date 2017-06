Dreamfestival voor alle jongeren met 22q13 deletie syndroom

Wuustwezel - Op het Kattegat in Wuustwezel wordt 24 en 25 juni het Dreamfestival georganiseerd. De opbrengst gaat opnieuw naar onderzoek naar de zeldzame aandoening PhelanMcDermid 22q13 deletie syndroom.

Vzw 22q13 werd opgericht door de familie Van de Locht – Konings. Hun jongste dochter, Elke, lijdt aan het Phelan-McDermid of 22q13-deletiesyndroom, een zeldzame genetische aandoening. Het syndroom uit zich in een algemene ontwikkelingsachterstand, moeilijke communicatie, mobiliteitsproblemen, epileptische aanvallen, slaapstoornissen, schizofrenie en depressie. De mensen met het syndroom tonen ook weinig of geen affectie, een knuffel of een kleine kus kan opeens veranderen in bijten of slaan.

Cindy zette daarom vorig jaar het Dreamfestival op poten. “Wij doen dit niet alleen voor Elke, maar voor alle kinderen die aan dit syndroom lijden”, beklemtoont ze. De eerste editie was een schot in de roos. “Na de eerste editie, en ook dankzij de steun van de Sterke Peer Triatlon, hebben we een mooi bedrag van 16.000 euro mogen schenken en werd een eigen 22q13 onderzoeksfonds opgestart in KU Leuven. Veel sneller dan verwacht en dit kon ook enkel dankzij het mooie bedrag. Onderzoek naar zeldzame syndromen wordt bijna niet gesubsidieerd.” Er is een team samengesteld van artsen, specialisten, orthopedagogen en studenten die de opleiding volgen. “Dit is een droom die werkelijkheid is geworden. Alle mensen met het syndroom in België kunnen een beroep doen op de inzichten van het onderzoek."

Het Dreamfestival is een feestweekend dat voor iedereen toegankelijk is. Kinderen met een beperking krijgen speciale zorgen. Zaterdag is er een megafuif, zondag een familiedag met vele vedetten. Alle info op www.dreamfestival.be.