't Kooike wordt hippe Bar Castel

Kapellen / Merksem - De thuishaven van tennisclub 't Kooike in Putte-Kapellen heeft een nieuwe uitbater. Merksemnaar Manolie Ryssens (33) wil met Bar Castel een breder en hipper publiek aanspreken.

Manolie Ryssens kent het klappen van de zweep in de horeca. De Merksemnaar heeft in zijn thuisgemeente verschillende cafés (Den Breughel, Onder den Toren, 't Zonneke en brasserie Ypsilon). "Bar Castel zal de tennissers blijven verzorgen, maar ook de mensen die komen sporten in de gemeentelijke sporthal 't Kooike hier vlakbij hebben nu gelegenheid om na de inspanning iets te drinken," vertelt hij. Met het groot terras en de speeltuin, die tegen het begin van de zomervakantie klaar zal zijn, mikt Manolie ook op fietsers en wandelaars.

"En in de weekends worden er zowel op vrijdag- als op zaterdagavond dansavonden georganiseerd. Op vrijdag is dat met muziek uit de jaren '80 en '90, op zaterdag met pop, house,...", stelt hij nog. Op vier schermen kan er ook naar sportwedstrijden gekeken worden. Bar Castel opent vanmiddag om 12 uur de deuren. Alleen op maandag gesloten.