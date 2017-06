Meer dan 800 leerlingen leven zich uit in Superheldenrun

Stabroek / Kapellen - Heidi Coeckelbergs, leerkracht LO aan het Irishof, Roel Heye, leerkracht LO in Sint-Calasanz en Kjell Deckers, leerkracht LO in De Stappe, hebben donderdag en vrijdag voor het eerst een Superheldenrun georganiseerd op het domein van het Irishof. "Voor herhaling vatbaar", klonk het unaniem bij de drie leerkrachten.

Donderdag kwamen de leerlingen uit de drie eerste leerjaren aan de beurt. Vrijdag was het aan die van de vierde, vijfde en zesde leerjaren. In totaal namen meer dan 800 leerlingen deel.

Het parcours was 1,2 km lang en telde veertien obstakels. "Zo hebben we een 28 meter lange stormbaan laten komen, maar heel wat obstakels hebben we zelf gemaakt. We kregen hulp van de scouts van Heide", vertelt Roel Heye.

Aan de Superheldenrun gingen ettelijke maanden organisatie vooraf.

"Maar dat werk is het meer dan waard geweest. We zien de leerlingen glunderen. Zelfs de minst sportieve leerlingen vinden het heel fijn", vertelt Heidi Coeckelbergs.

Elke klas werd anderhalf uur losgelaten op de Superheldenbaan. De rest van de dag kon er deelgenomen worden aan karate (onder leiding van EK Joke De Borger), dans (onder leiding van Ricardo, halve finalist So You Think You Can Dance), rugby, volleybal, boogschieten,...