Rommelen voor Zandbergrun

Wuustwezel - Ten voordele van de Zandbergrun wordt zondag 4 juni een rommelmarkt georganiseerd.

Deze rommelmarkt vindt plaats op de parking van Hubo, Bredabaan, in Wuustwezel-Centrum. Inschrijven kan vanaf 7 uur 's morgens. Inlichtingen via hdkraai@hotmail.com. De opbrengst gaat naar de Zanbergrun. De Zandbergrun is een jaarlijkse rondrit van zijspanmoto's, ook gekend als 'sidecars' met aan boord mindervaliden personen van vooral Loenhout, Gooreind en Wuustwezel, alsook leerlingen van Berkenbeek te Wuustwezel, bewoners van het dagcentrum De Oever te Wuustwezel en bewoners van het bezigheidstehuis De Regenboog te Essen. De rondrit heeft een afstand van ca. 90 km waarin één stopplaats is voorzien van ongeveer anderhalf uur. De 31ste Zandbergrun wordt zaterdag 2 september georganiseerd.