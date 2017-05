Toneelkring Putte-Ertbrand schenkt 6000 euro aan zes goed doelen

Stabroek / Kapellen - Het is een zeer mooie traditie die toneelkring Putte-Ertbrand ondertussen al enkele jaartjes in ere houdt, nl. een deel van de opbrengst van het toneelseizoen wegschenken aan het goede doel. Dinsdagavond verdeelde de toneelvereniging tijdens een samenkomst in 't Kalf in Putte-Stabroek een bedrag van 6.000 euro tussen zes goede doelen.

Elk goed doel ontving 1.000 euro.

Het gaat om Welzijnsschakels Oase Kapellen, Help Brandwonden Kids vzw, Villa Vief vzw in Lokeren, de Stabroekse priester-missionaris Maarten Koch, het We Love Mariefonds in Mariaburg en nursingtehuis De Vrije Vlinder in Brasschaat.