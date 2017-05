Klaar is Kees, voor al uw grote en kleine klussen

Kapellen - Zoekt u een handige harry of een handige henriëtta om een gipsplaten wand te plaatsen? Heeft u geen tijd om het gras af te maaien? Kan u niet overweg met naald en draad? Dan is Klaariskees.be voor u de uitkomst.

Klaariskees.be is het project van Karen (37) Bosman, een geboren en getogen Kapelse, en haar broer Tim (39), die in Mol woont. Het idee voor een (bij)klusplatform kwam van Karen. Tim ontfermde zich over de technische kant. Karen woonde lang in de Algarve (Portugal), waar zij wellnesshotel Vila Mimosa uitbaat. Omdat ze stilaan haar familie en vrienden in ons land begon te missen, keerde ze terug, maar om de paar weken vliegt ze nog even over en weer naar Portugal om te kijken of alles goed gaat met Vila Mimosa.

"Toen ik terug in Kapellen kwam wonen, kon ik wel wat hulp gebruiken. Met twee kinderen en veel werk zocht ik een betrouwbare poetshulp en een babysit. Omdat ik online geen platform vond om makkelijk in contact te treden met mensen met referenties, kreeg ik het idee om er zelf een op te zetten", vertelt ze. Klaariskees.be is volgens Karen het eerste (bij)klusplatform in de deeleconomie in Vlaanderen, dat door de overheid erkend is overeenkomstig de wet Decroo. Dankzij deze regeling kunnen particulieren en studenten tot 5.100 euro per jaar (bij)verdienen aan een belastingtarief van 10%, op voorwaarde dat ze werken via een geregistreerd platform. Op Klaariskees.be kunnen zich mensen registreren die iets willen (bij)verdienen, maar ook vakmensen mogen een profiel aanmaken.

Meer informatie op deze link.