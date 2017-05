"Gemeentehuis afbreken en heropbouwen in Versailles"

Wuustwezel - De eigenaars van een Rosengart werden ontvangen in het gemeentehuis van Wuustwezel. Vooral de Fransen waren vol lof over het gebouw.

"Laat ons dit gebouw afbreken en heropbouwen in Versailles", lachten enkele Parijzenaars. "Wat een prachtig gebouw!" Een man uit Nancy was verrast door het noorden van de provincie Antwerpen. "Wat een aangename streek om door te rijden. Zo groen en de mensen zijn er vriendelijk", zei hij. "Ik kom nog terug om deze streek beter te leren kennen." Het gemeentehuis is het voormalig kasteeltje Hens (1910-1911), gelegen in een park met vijver. Het werd door de gemeente gekocht in 1923. Er was toen veel kritiek op de aankoop. "Een rijk gemeentenhuis maar een arme gemeente", zegden vele bewoners. Toch bleek de aankoop een schot in de roos. Een groot deel van het park werd verkocht als bouwgrond en de aankoop was bijna terugbetaald. Zondag 8 augustus 1926 werd het officieel als nieuw gemeentehuis in gebruik genomen. De oldtimerliefhebbers genoten van gebouw en park.