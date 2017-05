Nieuw honingbier wordt gelanceerd op Dorpsdag

Kapellen - Brouwerij De Legende uit Hoogboom, bekend van de bierflesjes met leuke verhalen en legendes op de etiketten, heeft een nieuwe creatie gebrouwen, een honingbier van 8,5%. Het wordt aanstaande zondag meteen gelanceerd, op de Kapelse Dorpsdag

Brouwerij De Legende is een initiatief van Eddy Leyssens, zijn vrouw Inge De Coster en zijn buurman Peter Jochem.

Op de achterkant van elk flesje bier staat een legende uit de regio waar u op dat moment uw biertje aan de lippen zet. Via de QR-code krijgt u op uw smartphone meer informatie en toeristische weetjes aangereikt. “We krijgen geregeld de vraag om ‘De Legende’ te leveren voor evenementen, met aangepaste etiketten. Daarom besloten we om daarvoor een tweede drankje te brouwen, Het ‘De Legende honingbier’. We vonden het 750-jarig bestaan van Hoogboom een heel geschikte gelegenheid voor de lancering ervan.”

Van het honingbier zijn twee thematische 4-packs ter beschikking, met op het etiket bijzondere anekdotes over Hoogboom. Ook op de etiketten van De Legende honingbier staat een QR-code. "Daarmee kan u oude foto's uit de tijd van toen bekijken", vertelt Peter Jochem.

De Dorpsdagbezoekers vinden het honingbier aan het Dorpsplein. Het is wel niet echt een biertje om bij grote dorst snel achterover te kappen. Het licht amberkleurige honingbier van De Legende laat zich liever traagjes degusteren.

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, smaakt het helemaal niet zoet. “Het heeft een nog zachtere afdronk dan onze gewone Legende”, stelt Eddy Leyssens.