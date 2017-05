Belgische en Vlaamse kampioenen aan het werk op artgymgala van Art Gym

Kapellen - De Kapelse acrogymvereniging Art Gym organiseert op zaterdag 27 en 28 mei een artgymgala. Op 'Showtime' kan u verschillende Vlaamse en Belgische kampioenen aan het werk zien.

Op het Vlaams kampioenschap dat twee weken geleden gehouden werd, traden tien formaties van Art Gym aan. Amélisse en Seppe behaalden er een zilveren medaille bij de allerjongsten ?en Fleur, Kiara en Xanthe konden na hun provinciale titel ook de Vlaamse titel in het A niveau (leeftijd 11-16 jaar) op hun palmares zetten. Het drietal voegde daar het afgelopen weekend in Puurs nog een bronzenBelgische medaille aan toe.

in het B-niveau was de bronzen Vlaamse medaille voor Ilana en Tim en werden Luka en Laura Vlaams Kampioen. "Deze twee laatste formaties deden deze geweldige prestatie nog eens over op het Belgisch Kampioenschap waar Ilana en Tim dus weer een bronzen medaille in de wacht sleepten en Luka en Laura zich kroonden tot Belgisch Kampioen", vertelt Renild Govers van Art Gym.

Meer informatie over 'Showtime' op deze link.