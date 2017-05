Dansstudio DiLuna verovert brons op EK Streetdance

Kapellen - Op het Europees kampioenschap Streetdance, dat afgelopen zondag plaatsvond in Duitsland, heeft dansgroep The Rulers van de Kapelse dansstudio DiLuna brons gehaald.

De dansers stootten vrijdag vlot in één beweging door van de selecties naar de finale. In de finale moesten The Rulers het opnemen tegen acht andere Europese ploegen.

"Met de choreo gemaakt door Steeve Austin en Chelsea Gomes hebben The Rulers dit jaar al verschillende prijzen behaald, waaronder de titel van Vlaams Kampioen 2017. De volgende uitdaging is het Wereldkampioenschap in augustus. Dit gaat door in Glasgow in het Verenigd Koninkrijk", vertelt Ilse Bastiaensen van DiLuna.