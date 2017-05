7de Wuustwezelse Oldtimer Meeting voor eerste maal op Kerkplaats in Gooreind

Wuustwezel - Zondag 21 mei wordt de Wuustwezelse Oldtimermeeting voor de eerste maal georganiseerd op het Kerkplein in Gooreind. WWOM vond dus een nieuwe stek.

WWOM is uitgegroeid tot een spectaculair evenement, met de nodige bolides en een aangenaam randanimatie. De Kerkplaats in Gooreind word die dag omgetoverd tot een aangenaam Oldtimer Meeting met veel plezier en vertier.

Bij deze wil WWOM iedereen uitnodigen om te komen genieten van al het blinkend chroom dat op zondag 21 mei 2017 in het straatbeeld van Gooreind zal schitteren. De Meeting is vrij toegankelijk en start vanaf 9.00 u. De ingeschreven voertuigen passeren allen het fotomoment dat om 10.00 u start waarbij de wetenswaardigheden van het voertuig worden toegelicht. “Daarna maken deze oldtimers een rondrit van ongeveer 85 km gebaseerd op bolleke pijl met een fotozoektocht waar mooie prijzen aan verbonden zijn,” vertelt Alida Leenaerts, mede-organisator WWOM. “Kom een snuifje nostalgie op doen en geniet die dag van ons gezellig terras met in de namiddag live optreden van coverband “ MIDLIFE.” Drankjes , fritten , hamburgers, mini-kermis, springkasteel en krijtauto…….. het is er weer allemaal !

Praktisch: zondag 21 mei 2017

Waar : Gooreind – Kerkplaats ( ingang oldtimers langs Theo Verellenlaan )

Info: http://www.wwom.be