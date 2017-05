15.300 bloemen kleuren het straatbeeld

Wuustwezel - Meer dan 15.000 bloemen zullen de straten van Wuustwezel kleurrijker maken.

De gemeente doet al verschillende jaren inspanningen om het straatbeeld te verfraaien. Wij denken dan bv. aan het beplanten van straten met hoogstammige bomen, het aanplanten van verkeersgroen, het aanplanten van plantvakken met éénjarige bloemen en het plaatsen van ongeveer 150 bloembakken en schalen aan middengeleiders en openbare gebouwen. Daarnaast worden dit jaar nog eens 250 bloemenmanden opgehangen aan de lantaarnpalen langs grote wegen in de dorpskernen van Gooreind, Loenhout en Wuustwezel. Ieder jaar worden voor deze bebloeming meer dan 12.000 éénjarige bloemen (sufinia, vlijtig liesje, begonia, enz.) en 3.000 geraniums aangekocht, opgekweekt, geplant en onderhouden door onze groendienst. Het assortiment beslaat meer dan 29 soorten zodat er steeds bloemen zijn, op alle momenten van het seizoen en in alle weersomstandigheden.

Begin mei startte de groendienst met het plaatsen van al deze bloemenmanden, schalen en bloembakken in het straatbeeld. Een klus die eind mei zal geklaard zijn. Eens in het straatbeeld is het belangrijk dat de bloemen voldoende water krijgen. Een hangmand heeft ongeveer 5L nodig, een schaal 30L. Het moet al veel regenen voordat de schalen voldoende water krijgen, daarom dat onze mensen de bloemen op maandag, woensdag en vrijdag gaan gieten. In juli en augustus worden er ook nog eens vloeibare meststoffen meegegeven. Eind oktober zijn de meeste planten uitgebloeid en verdwijnen de bloemmanden uit het straatbeeld. De bloemschalen en grote bloembakken daarentegen worden dan opnieuw opgeplant met winterbeplanting en violen. Zij blijven vervolgens tot mei het straatbeeld opfleuren.