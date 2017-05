Urban Trail doorheen alle leuke plekken van Loenhout

Wuustwezel - Bassisschool 't Blokje staat gedurende het hele jaar 'In de spo(r)tlights'. Daarom organiseert de school op zaterdag 20 mei een eigen Urban Trail, naar het voorbeeld van Antwerpen. Het basisparcours van de Urban Trail is 4,8 kilometer lang (twee kilometer voor de allerkleinsten, red), met twee extra lussen. Lus 1 vertrekt aan Oud Dorp en gaat dan via de Hofdreef naar het kasteel van Loenhout, waarbij je door het park en langs de vijver komt. Lus 2 vertrekt aan de achterzijde van het sportpark De Dorens en loopt door de plantages van kwekerij Solitair. Er worden extra maatregelen genomen, maar het parcours is niet verkeersvrij. De eerste golf deelnemers vertrekt om 13.30 uur. Daarna nog drie telkens met een half uur verschil. Wandelaars starten telkens achteraan. Voor de start warmt dansclub Dancarta de deelnemers op en bij de aankomst zorgt het oudercomité 'De Vriendenkring' voor een pop-upcafé op de speelplaats. De kinderen kunnen terecht in de tuin van de pastorie of op het grasveld naast de sportschuur. De school zal ook de plannen van de nieuwbouw uit de doeken doen. Inschrijven kan op www.blokje.be (VTT)

