Eco - tuindagen van Velt bij Van der Mast

Wuustwezel - Velt organiseert Eco-tuindagen. Bij de familie Van der Mast, Westdoorn 8 B kan iedereen de tuin bezoeken op 3 en 4 juni.

De tuin is open zaterdag 3 juni en zondag 4 juni van 10 tot 18 u. Het is een moestuin, siertuin, fruittuin en boomgaard. Deze tuin is verrassend met veel afwisseling van kruiden, bloemen, fruit, groenten, zitplaatsen, met veel ruimtegevoel en geïntegreerd in de omgeving. Ronde cirkels in de haag achteraan geven zicht op het achterliggende landschap. De verschillende stukjes van de tuin vallen harmonisch in elkaar. Daarnaast organiseert Velt ook een ecologische ruilbeurs. Iedereen die sier- en groenteplanten, zaden, tuingereedschap, plantjes, kruiden of zelfgemaakte confituur over heeft en wil ruilen kan terecht aan de Vroente, Putse Steenweg te Kalmthout op zaterdag 10 juni van 10 tot 12 uur.