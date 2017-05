"Een sprankelende honderdjarige"

Kapellen - "Een sprankelende 100-jarige", zo wordt Paula Wesemael genoemd in dienstencentrum 't Bruggeske. De jarige kreeg gisteren het bezoek van enkele medewerkers van het dienstencentrum alsook van een afvaardiging van het gemeentebestuur.

Paula Wesemael werd geboren in Berlare op 12.05.1917. Het was toen uitzonderlijk koud. De Schelde was in Dendermonde toegevroren. Het is wel koud geweest in de meimaand, maar zo koud gelukkig niet.

Na het overlijden van haar echtgenoot in 1984 heeft Paula in 1986 kennis gemaakt met het dienstencentrum. Aanvankelijk kwam ze er alleen eten en bezocht ze er de pedicure, maar gaandeweg nam ze ook deel aan de activiteiten: naaien, sjabloneren, boerenschilderen, stempelen, canvas, sieradenwenskaarten maken, pergamano, feestversieringen, enz.

Ze volgde ook bloemschikken, yoga, seniorengym en maakte wandelingen en uitstappen met het dienstencentrum.

Na enkele valpartijen met de fiets werden de bezoeken aan 't Bruggekse minder. De maaltijden worden aan hui gebracht. Haar goede vrienden van 't Bruggeske brengen haar nu regelmatig thuis een bezoek. Met de hulp van haar mantelzorger maakt ze ook nog steeds knutselwerkjes. Ze kijkt ook graag naar de televisie vooral naar natuurdocumentaires, het nieuws en politieke programma's.

De thuisverpleging komt alle dagen ’s morgens en ’s avonds en haar mantelzorger komt bijna dagelijks. De pedicure komt aan huis. Ze draagt steeds haar personenalarm en heeft het heeft haar al gered.

“Ik ben gelukkig. Nooit uwe kop laten hangen en altijd bezig zijn”, zegt ze.