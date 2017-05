BC Kapelse levert twee Belgische kampioenen af

Foto: IF

Kapellen - BC Kapelse heeft het afgelopen driebandenseizoen op het 2,84 meter-biljart twee Belgische kampioenstitels behaald. En/of het feest was in lokaal Starrenhof.

"Patrick Vanderzande, Fons Weyers en Gilbert De Bondt, verwierven al op vijf speeldagen van het einde zekerheid en ook het team van Frans De Roover, Etienne Rooman en Bart Van Reeth (foto) veroverde de fel begeerde trofee in een andere reeks. Het werd weliswaar knokken tot op de laatste speeldag, waar ze oog in oog kwamen te staan met rechtstreeks titelconcurrent BC Herentals", legt Maria Lauwers uit.

Bart Van Reeth ging in de eerste partij onderuit, waardoor de titel voor Herentals in het bereik kwam, maar Etienne Rooman wist in een langgerekte partij en met het kleinste verschil de balans weer naar de andere kant te laten overhellen.

"Met de tweede Kapelse titel op zak, hoefde kapitein De Roover niets meer te forceren", aldus nog Maria Lauwers.