Iedereen welkom in gerenoveerde pastorij

Wuustwezel - De gemeentelijke academie gaat zijn gloednieuwe accommodatie in gebruik nemen: de pastorij uit 1837 in de Dorpsstraat. Iedereen is zaterdag 6 mei welkom tussen 13.30 en 17 u.

De gemeentelijke academie gaat zijn gloednieuwe accommodatie in gebruik nemen: de pastorij uit 1837 in de Dorpsstraat. Samen met Kadans, de passerelle die Kadans en de pastorij verbindt en de historische pastorij wordt dit het hart van het academische en culturele leven van Wuustwezel. Zaterdag 6 mei van 13.30 tot 17 uur is iedereen welkom om kennis te maken met de werking van de academie. Tevens is het een uitgelezen gelegenheid om de gerestaureerde pastorij te bezoeken. We mochten al een rondgang doen met directeur Philippe Poot en we hadden voortdurend een waw-gevoel. Met respect voor het verleden, voor de vroegere functie van het gebouw en voor dit prachtig erfgoed is de restauratie gebeurd. Petje af voor de aannemers, architect en de restaurateurs die de ongekende schoonheid weer bloot legden: de monumentale schouwen, de glasramen, de hal met zijn indrukwekkende trap, de ornamenten in de plafonds, de originele schildering, het werd allemaal herstel in zijn oorspronkelijke glorie. Ook de oude vloeren zijn opnieuw gebruikt. Onder de houten vloer van de onderpastorij naast de pastorij werd zelf een authentieke vloer ontdekt en weer gelegd.

In dat historisch kader kan je 6 mei ook de academie in werking zien. Er worden lessen gegeven, optredens verzorgd en je kan korte concertjes bijwonnen. Doen en je zult ervaren dat Wuustwezel een nieuwe parel heeft aan zijn erfgoedkroon. De leslokalen, leraarslokaal, secretariaat, directielokaal, bibliotheek, archiefruimte, instrumentenklassen vonden allemaal een plaatsje, zeer functioneel uitgebouwd. En je mag 6 mei zelfs een blik werpen op de gewelfde kelderruimte. Met deze realisatie heeft de academie opnieuw de wind in de zeilen.