Marie en Wannes verkopen Kapelse meiklokjes voor kleine Dion

Kapellen - De 9-jarige Marie en de 13-jarige Wannes hebben in Kapellen meiklokjes geplukt en in hun straat verkocht ten voordele van de kleine Dion. Basketbalclub Willibies, die de vader van Wannes oprichtte en waar Wannes ook zelf speelt, ijvert ervoor om het gezin van de gehandicapte Dion (4) in ons land te houden.

Wannes en Marie wonen met hun ouders in Antwerpen-Noord, maar het gezin heeft in Kapellen een stukje bos. "Daar stonden erg mooie meiklokjes. Tijdens het plukken kreeg Wannes het idee om er zoveel mogelijk mee naar huis te nemen en te verkopen voor het goede doel", vertelt mama Els.

Dat goede doel is het gezin van Darian Adhamidhi, zijn vrouw Nerisa en hun zoontje Dion, die uit Albanië naar België kwamen voor betere medische zorgen voor hun zoontje, die een spierziekte heeft. Hij boekt dankzij ergo- en kinesitherapie veel vooruitgang.

Darian was in Albanië een topbasketbalcoach en is nu trainer bij basketbalclub Willibies uit Antwerpen-Noord. De club organiseerde onlangs een petitie om het gezin in ons land te kunnen houden.

"Willibies is een zeer diverse basketbalclub waar iedereen door samen te sporten veel kansen krijgt. Het 'bloemenwinkeltje' van Wannes en Marie had erg goed te doen. Vele vrienden en sympathisanten uit de buurt én toevallige voorbijgangers kochten een bosje meiklokjes en staken een vrije bijdrage in de spaarpot. Gisteren verkocht Marie er nog wat op school. De teller stond op 184 euro. Deze centjes geven zij binnenkort af aan Darian en Nerisa, een kleine financiële ruggensteun voor dit warme en enthousiaste gezin", vertelt Els nog.

De meiklokjes zijn ondertussen allemaal de deur uit. Een bijdrage storten kan nog wel, op de rekening van Willibies Antwerpen, BE55 7390 1468 0444.