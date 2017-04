Rospotten bevatten 36,5 kilo muntjes

Kapellen - De rospotten die schepen Ria Van Oncen (Open Vld) onder impuls van de Gezondheidsraad aan het onthaal van het Administratief Centrum en in de bibliotheek gezet heeft, hebben goed opgebracht. Vrijdag kon er 36,5 kilo muntjes naar de KBC-bank gebracht worden.

"Het moest wat snel gaan dit jaar, maar volgend jaar breiden we ons initiatief uit naar de andere gemeentelijke diensten en komen er ook rospotten in de sporthal, in het cultureel centrum,...", stelt Ria Van Oncen.

Het gemeentebestuur heeft zelf 100 euro bijgelegd", voegt schepen van financiën Luc Janssens (Open Vld) eraan toe.