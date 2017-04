Glazenier herstelt glasramen in kapel

Wuustwezel - Glazenier Christine Vanoppen heeft de glasramen van de eeuwenoude Sint-Willibrorduskapel hersteld. Onbekenden hebben ze met steentjes vernield. Het herstel kost 4.500 euro. Maandag 1 mei kunnen ze weer bewonderd worden.

Christine Vanoppen is glas­artiest. Ze is lerares glaskunst aan de Stedelijke Academie van Berchem en heeft reeds tal van renovaties uitgevoerd en glasramen ontworpen. In 1990 maakte zij glasramen voor de historische Sint-Willibrorduskapel van Westdoorn. Onbekenden hebben drie glasramen vernield en een rond glasraam beschadigd.

“Ze beseffen waarschijnlijk niet dat een herstelling zo veel kost”, zegt schepen van ­Erfgoed, Mai Van Thillo. “De steentjes rond de kapel gaan we vervangen door aanplantingen.” Vanoppen moest de drie ramen uit de muur halen om ze in haar atelier te herstellen. “De ramen stellen de zaaier, de kindervriend en de herder voor”, weet ­Christine Vanoppen. “Ze verwijzen naar Jezus, maar ook naar het volkse leven rond de kapel, zoals het hoeden van schapen en het zaaien op het akkerland.”

1 mei zijn er weer feesten in en rond de kapel, georganiseerd door de Sint-Willibrordusvrienden. Om 10 u is er een viering met kinderzegening in de kapel. Inschrijven voor de fietstocht kan van 8 tot 14 u in de dorpsherberg bij Paul Aernouts in de Sint-Willebrordusstraat. Daar kan men ook genieten van lekkere hapjes zoals spek met eieren, pannenkoeken en hotdogs of een trappist drinken. Een hoogtewerker biedt een uitzicht op de streek.