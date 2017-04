Muziek in Kapellen met Caféest en Tegendraads

Kapellen - In negen verschillende Kapelse cafés kan u vanavond genieten van de optredens van 'Lokale Helden'. Zondag speelt Tegendraads een OpenAir in de tuin van het Cultureel Centrum.

Tijdens Caféest spelen tien verschillende artiesten en groepen spelen de meest uiteenlopende muziek. De deelnemende cafés zijn Eetcafé Point Final, Verli, Chiro Jez, Volksvriend, De Nieuwe Remedie, De Draak, Jeugdhuis Zwarte Paula De Oude Pastorie en De Barreel. Het eerste optreden vindt plaats om 19.30 uur in Eetcafé Point Final. Het volledige programma vindt u op deze link.

Jens Milbau (24), Nick Bollaert (23) en Stijn Povré (23) zijn drie Kapelse jongemannen die samen 'Tegendraads' vormen, een trio DJ's dat zich focust op het draaien van house, funk en techno. Nu zondag 30 april speelt Tegendraads een Open Air in de tuin van het cultureel centrum. De jongens draaien zelf, Jens als zijn alter ego H. Morati, en Nick, die DJ is van Where House (de afsluiter). Headliner is Robert Bergman, een Nederlandse DJ waar Tegendraads al jaren fan van is. Daarnaast staan ook Crat, DJ Boats en Evert Van Gestel achter de draaitafel. Van 13 tot 22 uur. De inkom is gratis.