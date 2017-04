Foto. Leerlingen houden 'Race van de Gouden Roepie' voor het goede doel

Kapellen - Meer dan 640 leerlingen van het Mater Salvatorisinstituut hebben gisterenvoormiddag voor de 16de keer een ‘Race van de Gouden Roepie’ gehouden.

Vrolijk uitgedost volgens het klasthema liepen ze op de atletiekpiste in het gemeentepark van Kapellen rondjes voor het goede doel. Daarnaast stonden er nog tal van ludieke competitiespelletjes op het programma. In totaal liepen de leerlingen 2.395 rondjes, goed voor 958 km en een opbrengst van 7.573 euro. Dit bedrag werd verdeeld over acht goede doelen. Over de voorbije jaren heeft het Mater Salvatorisinstituut met dit initiatief al meer dan 133.000 euro aan talloze goede doelen geschonken.