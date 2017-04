Leerling Technisch Atheneum Kapellen wint laswedstrijd

Moussa Mazaev in actie Foto: IF

Kapellen - Moussa Mazaev, een leerling uit het zesde jaar lassen-constructie in het GO! Technisch Atheneum in Kapellen, heeft de eerste prijs gehaald tijdens de laswedstrijd Welding Clash, die op 11 maart georganiseerd werd in de montagehal van het bedrijf Bilfinger Rob.

Moussa’s eerste opdracht bestond uit een booglas en hij moest ook een v-naad doorlassen. Voor zijn tweede opdracht moest hij een gecombineerde lasoefening uitvoeren waarbij twee buizen in verschillende posities moesten gelast worden volgens het TIG-proces. In de wedstrijd pijpfitten, die een week later door Bilfinger Rob werd georganiseerd, behaalden twee duo’s van het atheneum de vijfde en zesde plaats.