Ook Vlaams geld voor Kapelse fietsinfrastructuur

Kapellen - Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) heeft 1.300.000 miljoen euro uitgetrokken voor nieuwe fietsinfrastructuur. De centen zullen nog in deze bestuursperiode uitgegeven worden. "Er is ook geld bij voor toekomstige fietsprojecten in Kapellen", reageert een tevreden Vital Lambert, voorzitter van N-VA Kapellen.

"Het gaat dus om Vlaams geld voor gewestwegen op het grondgebied van Kapellen, bovenop de middelen die het gemeentebestuur vrijmaakt voor fietspaden langs lokale wegen. Concreet gaat het om de Klinkaardstraat, om het structureel onderhoud van de Kalmthoutsesteenweg en om fietspaden tussen de Kalmthoutsesteenweg en Putte", aldus nog Vital Lambert.