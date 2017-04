Groot feest voor 100 jaar KWFC

Wuustwezel - K. Wuustwezel FC werd 100 jaar geleden opgericht. Dat wordt morgen, zaterdag 22 april, uitgebreid gevierd met allerlei wedstrijden en attracties. Iedereen is er welkom.

Het seizoen 2016-2017 is een feestjaar voor KWFC. De club werd honderd jaar geleden opgericht onder impuls van de gebroeders Verellen van de gelijknamige sigarenfabriek. In 1929 sloot KWFC onder stamnummer 358 aan bij de Belgische voetbalbond. Het primeert voor KWFC om een gezonde club te zijn met een brede basis waar iedereen zich thuis voelt. Dat vertaalt zich vandaag in een uitgebreide jeugd en dameswerking. Om het feestjaar af te sluiten, wordt morgen in het sportpark Kattegat een slotfeest georganiseerd. Om 12u start de penaltycup voor alle KWFC-jeugdspelers en -speelsters. Zij mogen hun doelpunteninstinct testen op de beste doelmannen van KWFC. Om 14u wordt er een clubfoto gemaakt met alle spelers. Om 15u kan iedereen de nationale dames van KWFC aan het werk zien tegen Wolfsdonk. Het is meteen de viering van hun titel. Wat rest er nog van de sterren van weleer? Dat kan iedereen om 18u zien in de all-starwedstrijd. En om 19u start de derde helft. Dat is een gezellig samenzijn.

De hele dag is er muzikale omkadering en valt er te genieten van de beste frieten ter Wezel. Iedereen die de blauw-gele kleuren genegen is, is welkom. De grootste succesperiode van de club was in de jaren zeventig. In 1975 pakte Wuustwezel de titel in tweede provinciale en promoveerde zo naar de hoogste provinciale afdeling. Wuustwezel stootte door naar derde klasse.