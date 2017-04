Vitrinecoll/nnectie toont kunst in Kapelse vitrines

Kapellen - In de etalage van zestig Kapelse winkels kunt u tot en met 9 juni kunst bewonderen, gecreëerd door de kunstenaars van Haleakala en van Den 138, het kunstatelier van Albe, twee organisaties voor mensen met een beperking.

Het was Lies Jacobs, die de kunstenaars van Albe begeleidt, die vorig jaar naar Patrick Thyssen, de voorzitter van middenstandsvereniging Beleef! Kapellen, stapte. “Een collega van me had in haar gemeente in samenwerking met de handelaars een kunstproject opgezet. Waarom zouden we dat ook niet in Kapellen kunnen organiseren, vroeg ik me af. Ik heb dan contact genomen met Beleef! Kapellen”, vertelt ze.

“Ik vond het idee meteen super”, zegt Patrick Thyssen. “Het toeval wil dat nauwelijks enkele weken na Albe ook Haleakala contact met ons opnam voor een gelijkaardig project. We besloten met z’n allen samen te werken. Het is fantastisch dat het gelukt is.”

De kunstenaars werkten de voorbije maanden hard om mooie werken te maken. Zoals Aloïs van Albe bijvoorbeeld, die een collage maakte en daarbij hout en acrylverf combineerde. Zijn werk hangt bij boekhoudkantoor Factum Fiscalis. Of Johan, die maanden knipte en plakte aan een aantal mooie collages, die in een vitrine in winkelcentrum Promenade te zien zijn. Michel van Albe nam een kostuum onder handen en maakte er een nieuw ontwerp voor. Met een stempel gemaakt van linoleum bracht hij een patroon van Afrikaanse prints aan op het kostuum. Het resultaat is te bewonderen in boetiek Xtra Damesmode in Putte.

Kunstenaar Patrick maakte een collage die hij Tussen Hemel en Hel noemde. “Mijn moeder is een maand geleden overleden. Ik heb met mijn tekeningen mijn verdriet verwerkt”, vertelt hij. Zijn drie tekeningen, waarbij hij met houtskool werkte op wit papier, kunnen bewonderd worden bij begrafenisondernemer Ketelaars. Ook het Kapelse gemeentebestuur ondersteunt het kunstproject. Het college biedt vanavond een receptie aan ter gelegenheid van het officiële startschot van de Vitrinecoll/nnectie, zodat de kunstenaars en de handelaars kunnen verbroederen en de gemeente zorgde ook voor een brochure met de adressen van de deelnemende handelaars.