Royal Tennisclub Kapellen viert koninklijke titel

Kapellen - Tennisclub Kapellen heeft op paasmaandag zijn 51ste seizoen op gang getrapt. In 2016 bestond de club 50 jaar en begin 2017 verkreeg de tennisclub een erkenning van het Koningshuis. Fier werd daarom de nieuwe vlag met het nieuwe logo gehesen.

"Nieuw en vernieuwing is het thema dit jaar. In De Chalet kwamen nieuwe uitbaters, die een grote renovatie hebben doorgevoerd. Het gemeentebestuur investeerde in de tennisterreinen en in een nieuwe berging. De tennisclub zelf heeft een nieuw bestuur en we hebben een nieuwe manier om terreinen te reserveren. De fichenbak heeft plaatsgemaakt voor de digitale weg", vertelt nieuwe voorzitter Eric De Ruysscher.

Royal Tennisclub Kapellen heeft meer dan 200 leden waarvan een zestigtal heel actieve spelers. Met vijf ploegen treedt de club aan in de Interclub competitie.

Het gemeentebestuur hield eraan Bob Bogaerts in de bloemetjes te zetten. 36 jaar lang is hij voorzitter geweest van de tennisclub. "Bij de huldiging van onze sportkampioenen hebben we ook steeds aandacht voor de mensen achter de schermen, de vrijwilligers die ervoor zorgen dat andere sportprestaties kunnen leveren. Bob Bogaerts kon toen niet aanwezig zijn. Bij de start van het nieuwe tennisseizoen willen we hem alsnog huldigen", stelt schepen Luc Janssens (Open Vld).