6 mei is iedereen welkom in pastorij

Wuustwezel - Zaterdag 6 mei zet de academie de deuren op van de pastorij. Er worden optredens verzorgd en er zijn klasconcerten

De academie voor muziek, woord en dans werd in 1980 officieel opgericht. Zij huisde in gebouwen van de gemeenteschool. De verhuis naar de site van de pastorij werd rond 1998 gepland. Eerst werd de theaterzaal Kadans met enkele lokalen gebouwd in de hof van de pastorij. Daarna werd een verbinding gemaakt via een glazen passerelle naar de pastorij. In die passerelle kregen al enkele klaslokalen onderdak en kwam er een nieuwe balletklas zodat de eerste balletklas dienst kon doen als cafetaria voor Kadans. De derde fase is het in gebruik nemen van de pastorij.

De gemeentelijke academie neemt zaterdag 6 mei de pastorij uit 1837 in de Dorpsstraat in gebruik. Samen met Kadans, de passerelle die Kadans en de pastorij verbindt en de historische pastorij wordt dit het hart van het academische en culturele leven van Wuustwezel. Zaterdag 6 mei van 13.30 tot 17.30 uur is iedereen welkom om kennis te maken met de werking van de academie. Tevens is het een uitgelezen gelegenheid om de gerestaureerde pastorij te bezoeken. In dat historisch kader kan je de academie in werking zien. Er worden lessen gegeven, optredens verzorgd en je kan korte concertjes bijwonnen. Iedereen kan ervaren dat Wuustwezel een nieuwe parel heeft aan zijn erfgoedkroon. De leslokalen, leraarslokaal, secretariaat, directielokaal, bibliotheek, archiefruimte, instrumentenklassen vonden allemaal een plaatsje, zeer functioneel uitgebouwd. En de bezoeker mag zelfs een blik werpen op de gewelfde kelderruimte.