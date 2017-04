Restaurateurs pastorij ontdekken ongekende pareltjes

Wuustwezel - De renovatie van de pastorij in de Dorpsstraat is achter de rug. De restaurateurs ontdekten ongekende ornamenten en vloeren. Het gebouw uit 1738 is nu een pareltje van erfgoed.

De restauratie van het 18de eeuwse gebouw is geslaagd. Met respect voor het religieus-historisch verleden gingen de restaurateurs zorgvuldig te werk en ontdekten ornamenten en vloeren waarvan niemand het bestaan vermoedde. Resultaat is een schitterend gerestaureerd gebouw, niet alleen aan de buitenzijde, maar ook binnenin. De elementen uit de oude pastorij als schouwen, de monumentale trap, de gewelfde kelders, de steunbalken en het loodglas zijn niet alleen bewaard gebleven, ze zijn in hun vroegere pracht hersteld. De pastorij wordt ter beschikking gesteld van de gemeentelijke academie.

Directeur Philippe Poot is in zijn nopjes. "Mogen lesgeven, musiceren of dansen in zo'n prachtig historisch kader is een droom", zegt hij. "De restaurateurs gingen aan het werk met respect voor het verleden. Wat zij deden is pure kunst. En het zit helemaal in de geest van een academie." Schepen voor Cultuur Mai Van Thillo (CD&V) is het helemaal eens met de directeur. "Tijdens de restauratie werden elementen ontdekt waarvan we het bestaan niet vermoeden zoals de ornamenten van een plafond, het reliëf van enkele schouwen en vloeren die verstopt waren onder een houten plankenvloer", vult ze aan. "De kosten van de restauratie liepen daarom wat op, maar we gaan door het herstel van oude ornamenten op nieuw bijkomende subsidies aanvragen."

De renovatie kost 840.000 euro. Erfgoed Vlaanderen kende al 300.000 euro toe als subsidie. In het najaar volgen nog de omgevingswerken. "De doorgangsweg van de Dorpsstraat naar Achter d'Hoven naast de pastorij wordt een beetje verlegd tot tegen de eigendom Hofmans", weet schepen Van Thillo. "De binnenkoer wordt opnieuw aangeplant. Hier worden ook fruitbomen aangebracht die herinneren aan de vroegere boomgaard van de pastoor. De parking in de Dorpsstraat, voor de pastorij, wordt heraangelegd."