Met volle kruiwagen terug naar Zandvliet

Kapellen - Monique Van Lissum (59) uit Zandvliet is gisteren in Kapellen winnares geworden van de paasactie van de markt. Ze mocht met een lege kruiwagen langs alle kramen rijden. De marktkramers zorgden ervoor dat die goed gevuld raakte.

Klanten van de voorbij twee markten kregen bij hun aankopen lootjes die ze konden invullen en in de brievenbus deponeren. Rond 11 uur werd gisteren een winnaar getrokken. "Ik was al onderweg terug naar huis toen ik telefoon kreeg. Ik heb direct rechtsomkeer gemaakt", vertelt winnares Monique Van Lissum. En of dat de moeite loonde. Het gemeentebestuur schonk een kruiwagen en legde daar ook nog eens een grote chocoladen paashaas in. Vervolgens trok Monique met haar kruiwagen langs de kramen. Na haar tocht was ze een flinke buit rijker. De marktkramers waren heel gul. Ze kreeg o.a. drie gebraden kippen, fruit, groenten, kruiden, kleding, chocolade, snoepgoed, zoutjes, kaas, zuivel,... kortom teveel om op te noemen. "Ik heb deze week verlof. Daarom kon ik naar de markt in Kapellen komen. Voor mij betekent een bezoek aan de markt een echt uitje en een moment van ontspanning", vertelt Monique, die glunderend haar kruiwagen voller en voller zag worden.

Herschikking

Na het hemelvaartweekend zal een herschikking van de marktkramen doorgevoerd worden. "De marktkramers die echt wekelijks komen, gaan we bij elkaar zetten. De achterste rij kramen wordt ingekort. We laten nog wat reserveplaats voor onverwachte situaties. Door de herschikking komt er ook een stuk parking bij", legt Rita Suykerbuyk van de marktcommissie uit.