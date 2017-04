Wuustwezel steunt hongersnood 12-12

Wuustwezel - 20 miljoen mensen waarvan 1,4 miljoen kinderen worden met de hongerdood bedreigd in Zuid Soedan, Nigerië, Jemen en Somalië. Het gemeentebestuur van Wuustwezel roept op tot solidariteit en stort - op advies van de Mondiale Raad – zelf 3.000 euro noodhulp.

Schepen voor welzijn en mondiaal beleid May Aernouts (CD&V): “Alle steun en bijdragen voor de slachtoffers van deze hongersnood zijn meer dan welkom. We doen dan ook een warme oproep aan burgers, sportclubs, bedrijven, scholen en andere verenigingen om op één of andere manier deel te nemen aan de actie ‘Hongersnood 12-12’”. “Dit kan op verschillende manieren”, vervolgt schepen Aernouts. “Spontaan denk ik dan bv aan solidariteitsmaaltijden, lokale collectes, sportieve uitdagingen, de verkoop van kleinigheden, enz. De actie kan je registreren op www.1212.be via de button ‘Steun een actie’”. “Als gemeentebestuur geven we graag het goede voorbeeld en storten we op advies van de Mondiale Raad 3.000 euro aan het consortium 12-12”, besluit de schepen.

De humanitaire organisaties die lid zijn van Consortium 12-12 zijn actief ter plaatse om zoveel mogelijk mensenlevens te redden. Hun acties spitsen zich toe op de verdeling van water en voedsel, op medische hulp en het verbeteren van sanitair en hygiëne met bijzondere aandacht voor de kinderen. Giften blijven welkom op rekening BE 19-0000-0000-1212