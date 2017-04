Historicus en culturele duizendpoot John Cuyvers (81) overleden

Wuustwezel - John Cuyvers is overleden. De culturele duizendpoot en historicus van de gemeente werd 81 jaar. Hij brak een lans voor de herwaardering van het religieus-historisch erfgoed en was auteur van tal van boeken over dat onderwerp.

Na zijn huwelijk met Aleidis Van Dongen vestigde John Cuyvers uit Zonhoven zich in Wuustwezel. Hij werd er een graag gezien figuur die cultureel erg actief was. John was beroepsmilitair en blies de plaatselijke Milac-werking nieuw leven in. Milac verzorgde de band tussen de soldaat-milicien en het thuisfront. Hij stichtte het Gortenblad, een maandmagazine voor miliciens en het thuisfront, dat dankzij zijn pittige teksten wel 850 abonnees telde.

Het leven in en rond de parochiezaal lag hem na aan het hart. Hij organiseerde tal van evenementen rond folklore om de werking van het parochiecentrum draaiende te houden. De septemberfeesten trokken op hun hoogtepunt duizenden bezoekers. Het kampioenschap van Vlaanderen vlegeldorsen is zijn initiatief. Hij haalde de volksfiguur Sterke Peer van onder het stof en liet een reus naar hem ontwerpen. John Massis kwam naar Wuustwezel om de stunt van Peer, een kar geladen met drie ton kasseien voorttrekken, te herhalen. Hij organiseerde ook de wedstrijd De koning van de folkloremarkt en was ook erg bedreven in het organiseren van stoeten.

John had vooral aandacht voor het historisch en cultureel erfgoed. Hij vroeg en kreeg aandacht voor allerlei waardevolle objecten in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Wuustwezel en bundelde dat erfgoed in enkele brochures. Hij schreef ook tal van boeken over de geschiedenis van de Noorderkempen zoals Wuustwezel Kerk en Kasteel, Sporen uit het verleden, Prehistorie van Wuustwezel en Loenhout, De Gasthuishoeven en Landelijk Loenhout. Hij schreef ook 200 jaar geschiedenis van de rijkswacht van Wuustwezel ?.

De uitvaartdienst in de kerk van het Centrum is zaterdag 15 april om 10u.