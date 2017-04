Onbekenden gooien glasramen van Sint-Willibrorduskapel in

Wuustwezel - Onbekenden hebben glasramen ingegooid van de eeuwenoude Sint-Willibrorduskapel van Westdoorn (Wuustwezel). Herstellen van het loodglas wordt geraamd op 4.500 euro. De Sint-Willibrordusvrienden, die instaan voor het dagelijkse onderhoud van de kapel, betreuren het vandalisme.

De glasramen zijn ingegooid met steentjes die rond de kapel liggen. Achter de kapel is een gazon, een speeltuintje en een picknicktafel. “Het zou beter zijn om de steentjes weg te halen en er een verhard paadje van te maken”, zeggen enkele buurvrouwen. “Het is al meermaals gebeurd dat er steentjes door het loodglas zijn gegooid, maar nooit was het zo erg als nu.”

Twee ramen zijn helemaal vernietigd. Ook het ronde glasraam op de achtergevel is beschadigd. “De herstelling wordt een dure grap”, bevestigt schepen van Openbare Werken Kris Van Looveren (CD&V), zelf inwoner van Westdoorn. “We zullen meer sociale controle moeten uitoefenen.”