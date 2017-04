Oordoppenactie tegen gehoorschade

Wuustwezel - Jong CD&V organiseert samen aankoop oordoppen op vrijdag 28 april in de Ark.

"Ook dit jaar organiseren we weer onze oordoppenactie in samenwerking met apotheek Lefever en AudioNova", melden de organisatoren. Op vrijdag 28 april 2017 van 19.00 - 21.00 u kan je terecht in de Ark (Achter d'Hoven 63, Wuustwezel) voor het opmeten van je oren. De oordoppen kosten 19 i.p.v. 150 euro. Je kan best inschrijven om lange wachttijden te vermijden. Dat kan via www.100procentsamenvoorwuustwezel.be; doorklikken op: Oordoppenactie

Onlangs nog in het nieuws: "Zeven op de tien jongeren hebben last van getuut in de oren. Daarom is het belangrijk dat ze hun oren goed beschermen en bij luide muziek gehoorbescherming dragen."