Kapelse kleuterjuf toont haar kunst in pop-up in Centraal Station

Kapellen - Ze woont sinds januari in Antwerpen, maar heeft daarvoor lang in Kapellen gewoond en heeft er ook haar beroepscarrière achter de rug, eerst als kleuterleidster en later als zorgjuf in basisschool Zilverenhoek. Renild De Schutter leeft zich sindsdien helemaal uit in haar kunst en het resultaat daarvan kan u momenteel zien in een pop-up in het Centraal Station, die ze samen met haar vriend en kunstenaar John Steyaert heeft opgezet.

Renild volgde een basisopleiding aan de Sint-Lucasacademie en bekwaamde zich daarna in vervolgcursussen. John Steyaert vertrekt voor zijn kunst van oude vrachtbrieven die hij in de archieven van zijn schoonvader vond. Hun gezamenlijke kunst brengen Renild en John naar buiten in JR-T, een open atelier in unit 1570 in het Centraal Station (ingang via Pelikaanstraat 3, Antwerpen), binnen bij de diamantwinkels en de Belfius geldautomaten.

Meer info op deze link.