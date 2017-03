Curieus pakt uit met gratis concert van trio BlafWaf

Wuustwezel - Curieus organiseert een reeks concerten in zaal Kadans. Het wordt een muzikaal programma met zelfs een gratis concert.

Na het concert Club 27 van Clara Cleymans en Jo Mahieu volgt op vrijdag 31 maart het nieuwe cabarettrio BlafWaf. Het trio brengt muziek die de oren ‘gezond aantast’ en teksten die ‘leiden tot spontane lachkuiltjes’. Zij boren zich zo ‘zelfverzekerd in het geheugen’. “Dankzij onze lenteactie kan dat optreden bijgewoond worden voor de schappelijke prijs van 0 euro per ticket. Gratis dus! Maar je moet wel vooraf reserveren via de website”, meldt Curieus Wuustwezel.

Op zondag 30 april wordt het nieuwe concert Clavardages van Ivan en Emile georganiseerd. Ivan Smeulders (accordeon) en Emile Verstraeten (viool) laten de bezoeker kennismaken met een waaier aan muzikale stijlen. Het voorjaar wordt op vrijdag 26 mei afgerond met het concert van Mirage, vijf muzikanten die uit liefde voor Fleetwood Mac de prachtige songs van weleer nieuw leven inblazen. In het najaar volgen dan de optredens van Finches (29 september), Arnout Van den Bossche (27 oktober), Jan De Smet (17 november), Stijn Meuris (15 december) en van True Gods of Sound and Stone & Brian Brody (23 december).