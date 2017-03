Raap en Wijkhuis organiseren Dorensfeesten

Wuustwezel - In en rond het Wijkhuis en het nieuwe jeugdhuis De Raap in de Brechtseweg worden de Dorensfeesten georganiseerd. Loenhout De Dorensfeesten vinden zondag 19 maart plaats op de Brechtseweg 29. In het Wijkhuis en in De Raap wordt de hele dag streetfood aangeboden. Om 9.30u start een wandeling langs het Vierseizoenenpad met vertrek aan het Burgemeester J. Van Looverenplein. Om 11.30u begint een vertelling met knutselworkshop rond Tien tellen Taart met Liesbet Rombouts in het Wijkhuis. Om 13u gaat de petanquewedstrijd ‘Wijkhuis versus De Raap’ van start in het park en kan iedereen meedoen aan de workshop mambo en salsa in De Raap. Daar start om 14.30u ook een discoworkshop. Om 13.30u kunt u gezond leren koken met Echt (w)eten van met Viviane van Dyck. Er is een interactieve schilderworkshop in het park en om 15u start het voorleesmoment voor volwassenen in het Wijkhuis. Muziek is er in De Raap vanaf 16u met sets van Double U en een optreden met Vuil Talloor. De hele dag is Radio Drobradio. De bieb organiseert een jeugdboekenverkoop. Voor de workshops vertellen en koken moet u inschrijven. De activiteiten, behalve eten en drinken, worden gratis aangeboden. Op zaterdag 18 maart treedt in De Raap talent van eigen bodem op. (vw) 03.690.46.41, bibliotheek@wuustwezel.be 03.236.58.69, ines.francken@ocmwwuustwezel.be

