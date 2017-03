Sint-Lucas bestaat 100 jaar en viert dit met feest en interactieve wandeling

Kapellen - De Academie voor Beeldende Kunsten Sint-Lucas viert dit academiejaar haar honderdjarige bestaan. Vandaag staan er met het Fête de la Tête en met de Lucastocht al twee feestelijke activiteiten op het programma.

Sint-Lucas viert het jubileum vanavond met het feest Fête de la Tête, waarbij de dresscode voor de genodigden ‘decoreer je hoofd’ is. Overdag staat vandaag de ­Lucastocht op de agenda, een interactieve opdrachtenwandeling waaraan u samen met uw (klein)kinderen kunt deelnemen (vertrek vanuit Perron Noord in Brasschaat tussen 10u en 11.30u en tussen 13u en 14.30u). Later dit jaar komt er nog een interactief boek, waarin u zelf iets kunt tekenen en schrijven. Hoogstwaarschijnlijk volgt ook een ontvangst op het gemeentehuis.

Opgericht in oorlogstijd

Het was wijlen pastoor Vandenhoudt die Sint-Lucas oprichtte als onderwijs voor sociale promotie (weekend- en avondonderwijs) in het schooljaar 1916-1917. Dat was in volle Eerste Wereldoorlog. Hij koos voor een afdeling bouw, een logische keuze gezien de schade die de bombardementen berokkenden. Herman De Ridder en Eric Dilliën bouwden Sint-Lucas verder uit.

“Maar in 1999 verscheen het decreet dat het kunstonderwijs uit het onderwijs voor sociale promotie weerde”, zegt Dilliën. “De kunstopleidingen van Sint-Lucas werden toen ondergebracht onder het deeltijds kunstonderwijs. De academie ging een zelfstandige koers varen.” Sinds 2004 vormt Sint-Lucas een eenheid met de Kalmthoutse academie Pigment en sinds drie schooljaren is ook het gemeentelijke jeugdatelier in de werking geïntegreerd. In totaal telt de academie zo’n 600 cursisten: kinderen, jongeren en volwassenen.