Valt Alleskidsfiets in de prijzen?

In mei 2016 werd de Alleskidsfiets in gebruik genomen. Aan het stuur Ben Dylgat, begeleider van de BKO. Foto: Nicole Verstrepen

Kapellen - Er zijn niet minder dan drie Kapelse initiatieven genomineerd voor de Gouden Kinderschoen, een project waarmee de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten initiatieven rond kinderopvang bekroont. Het gaat om speelgroepje Kliederkladder, de Alleskidsfiets en de Speelbabbel.

Het speelgroepje Kliederkladder is een wekelijks contactmoment waarbij onthaalouders en de kinderen die ze opvangen samenkomen in een ruimte van de gemeente om creatief bezig te zijn. Daardoor is het voor een kind minder stresserend wanneer het bijvoorbeeld omwille van ziekte door een andere onthaalouder moet worden opgevangen. Jaarlijks zijn ook de ouders van de kinderen welkom voor een gezamenlijk knutselmoment. De Speelbabbel biedt ouders van wie de kinderen niet naar de opvang gaan de kans om met elkaar in contact te komen. Hun kinderen trainen op deze manier hun sociale vaardigheden. Met de Alleskidsfiets, een elektrische bakfiets met plaats voor zes tot acht kleine kinderen, worden kleuters van de gemeentelijke kleuterschool De Platanen van de kinderopvang naar school en weer terug gebracht. De dienst buitenschoolse kinderopvang koos voor deze duurzame oplossing na de pensionering van de vaste chauffeur. Het vergde een investering van 4.900 euro.

Stemmen voor de Gouden Kinderschoen kan tot 31 maart via deze website.