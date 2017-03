Altijd al willen zingen met voormalige Kapelse band K's Choice?

Kapellen - Ben je fan van K's Choice en had je altijd al wel eens samen willen zingen met voormalige Kapellenaren Sarah en Gert Bettens? Op zaterdag 26 augustus 2017 kan het, in de Antwerpse deSingel, tijdens het eenmalig akoestisch liveconcert, als lid van een 240-koppig pop-upkoor. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Dirigent en organisator van het concert Hans Primusz verzamelde een 240-koppig pop-upkoor rond K’s Choice. "Een team van professionele coaches zal het grootse pop-upkoor intensief begeleiden en klaarstomen voor een bruisende performance. De groep bestaat uit vier koren van telkens 60 zangers. Ze bereiden zich voor in verschillende steden tijdens intensieve zang- en performanceworkshops. Je vindt twee pop-upkoren in Antwerpen, één in Gent en één in Leuven", vertelt hij.

Primusz organiseert zulke concerten al voor het zevende jaar op rij. Hij werkt telkens samen met andere artiesten.

De workshops vinden plaats in augustus 2017. Je moet geen noten kunnen lezen, al helpt dat wel. “Het worden intense workshops waarin je je grenzen zal verleggen en je enorm veel zal bijleren”, aldus nog Primusz.

Info workshops & tickets concert via de website of via infolijn 0489 63 62 62