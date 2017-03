Bakkersvrouw creatief met eierschalen en pluimen

Stabroek - Toen een vriend twee jaar geleden enkele paspoppen op de kop had weten te tikken, rijpte bij bakkersvrouw Sandra Nieto (40) het idee om daarmee een etalagestuk te maken. Sindsdien wordt de etalage van bakkerij Braem bij feestdagen zoals Kerstmis, Valentijn en Pasen opgevrolijkt met een mooie creatie van Sandra.

"De mensen komen vaak van ver speciaal kijken en foto's nemen", vertelt ze. Sandra's eerste creatie was een kerstjurk, met veel groen, kerstballen en bloemen. "De complimenten die ik kreeg, moedigden mij aan om ook een jurk te maken tegen Valentijn en later tegen Pasen. Sindsdien maak ik bij elke feestdag een jurk", gaat ze verder. Paul Jansen van Haarstudio Paul in Berchem was de man die Sandra de paspoppen bezorgde. Hij is ook grote fan van de jurken die ze maakt en heeft regelmatig een van haar creaties in zijn haarstudio staan.

Geen opleiding

Een opleiding heeft Sandra nooit gevolgd. "Maar ik ben altijd al creatief geweest en ik hou van bloemschikken", vertelt ze nog. Samen met haar man Ive Braem vormt ze de derde bakkersgeneratie. Ives grootvader Ward ging met een bakkerij van start in Deurne. Tien jaar geleden kwamen Ive en Sandra naar Hoevenen. "Het feit dat aan deze bakkerij een mooie woonst was, met plaats genoeg voor ons en onze twee kinderen, heeft ons over de streep getrokken", vertelt Ive.