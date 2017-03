Starrenhof loopt vol om wereldbiljarters aan het werk te zien

Kapellen - Voormalig biljartkampioen Ludo Dielis organiseert zaterdag voor de 13de keer een groots biljartevenement in het Antwerpse Hilton Hotel. De grote namen uit de biljartwereld waren gisterenavond te gast in het Kapelse Starrenhof om alvast warm te spelen, een unieke gelegenheid voor de leden van BC Kapelse om een balletje te tikken tegen de grootmeesters.

De biljartspelers die present tekenden in het Starrenhof, de thuishaven van BC Kapelse, waren niet van de minsten. Het ging om regerend wereldkampioen Dani Sanchez (Spanje), wereldbekerwinnaar Dick Jaspers (Nederland), de Zweedse topbiljarter Torbjörn Blomdahl en meervoudig wereldkampioen Ludo Dielis zelf. Aan de leden van biljartclub Kapelse moest het geen twee keer gevraagd worden om het in zogenaamde 'clinics' op te nemen tegen deze toppers. Er werd een vijftiental matchen gespeeld, telkens naar 7 punten.

Kapels burgemeester Dirk Van Mechelen (Open VLD) zat erbij en keek ernaar, met spijt in het hart. Hij revalideert van een operatie aan de knie. "Net nu er clinics gespeeld worden in Kapellen... Wat had ik graag deelgenomen", stelt hij. Samen met schepenen Luc Janssens (Open VLD) en Koen Helsen (Open VLD) en enkele andere Kapellenaren helpt hij Ludo Dielis sinds 2013 bij de organisatie van zijn biljartevenementen. "Sanchez, Blomdahl en Jaspers waren dit jaar tijdig in ons land zodat er clinics konden worden georganiseerd. Ik heb dan gevraagd of ze ook een keer naar Kapellen wilden komen."