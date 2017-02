Leerlingen Achter d’Hoven recycleren oude spulletjes

Wuustwezel - In basisschool Achter d'Hoven leerden de kinderen oude materialen een nieuwe functie te geven. In workshops maakten ze met kleding nieuwe, bruikbare spulletjes.

Silke Mattheeusen uit Wuustwezel, die studeert in Gent, gaf aan de leerlingen van de basisschool Achter d'Hoven een workshop over technologie in de modewereld. Hierbij verwijst ze naar de maatschappij die zich meer moet richten op ecologie, multifunctionaliteit en recycling. "Ze wil de jeugd erop attent maken dat zomaar iets weggooien niet meer vanzelfsprekend is", zegt directrice Michèle Lavigne. "In dit project wordt het Cradle to Cradle concept over duurzaam ontwerpen van William McDonough en Michael Braungart op kindermaat voorgesteld."

"De afvalberg wordt steeds groter", zei Silke tot de leerlingen. "Daarom is het belangrijk dat we oude materialen een nieuwe functie geven." Samen met de kinderen maakte ze boodschappentassen uit oude T-shirts. "Om een jeansbroek te maken is er 2000 liter water nodig en worden er stoffen gebruikt zijn die schadelijk zijn voor het milieu." De studente vroeg daarom aan de kinderen goed na te denken over hoe iets gemaakt wordt en wat er mee kan gebeuren als het niet meer bruikbaar is. De kinderen hadden er alvast zin in. "Wij zullen met onze ouders beter opletten wat we kopen en kijken of we van oude spullen iets nieuws kunnen maken", zegden ze.