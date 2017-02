BEELD: Fuifcongres voor organisatoren

Wuustwezel / Kalmthout / Essen - De jeugddiensten van Essen, Kalmthout en Wuustwezel organiseerden een congres voor de organisatoren van fuiven. De fuif werd helemaal doorgelicht.

Het fuifcongres werd georganiseerd in samenwerking met Politiezone Grens, Brandweer Zone Rand, Jeugdhuis Govio en het JACpunt (het jongerenaanbod van het Centrum Algemeen Welzijn). De vijftig aanwezige jongeren konden een keuze maken tussen twee maal vier workshops en er werd afgesloten met een speeddate met relevante fuifactoren. "“Wij zijn blij dat er zoveel fuiven worden georganiseerd door onze verenigingen.”, vertelt schepen voor Jeugd, Kris Van Looveren (CD&V). “We willen onze verenigingen extra ondersteunen met info over fuiven en dan doen we samen met Kalmthout en Essen door om de drie jaar een fuifcongres te organiseren. Bij het organiseren van een fuif komt heel wat kijken en we willen alle facetten samen met de organisatoren doorlichten."