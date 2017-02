2 The Point is nieuwe naam van dans- en turnvereniging

Wuustwezel - Turnkring GSK Volharding begint aan een nieuw leven: de vereniging verandert van naam en gaat voortaan als 2 The Point door het leven. De nieuwe naam en log moeten een nieuw elan geven.

Naam en logo werden voorgesteld door Erwin Van Nispen en Tess Roggeman. Burgemeester Dieter Wouters en Ivo Schoofs, de voorzitter van de sportraad, mochten de nieuwe naam onthullen. Van Nispen en Roggeman brachten hulde aan de pioniers. Volharding ontstond in 1969. Jos Poppelaars en Maurice Meeusen spraken af om samen te gaan sporten. Jozef van Santvliet, Eduard Ceuppens, Frans Van Hees en Pierre Cornelissens sloten aan. Het begon met een fietstocht naar Baarle-Nassau en besloten om op dinsdag in de zaal van de harmonie wat turnoefeningen te doen. Bij goed weer werden er enkele kilometers gelopen en werd handbal gespeeld. De vereniging was van start gegaan. Men vond een nieuw onderkomen in de overdekte speelplaats van de jongensschool. Daar waren enkele turntoestellen ter beschikking. Op de speelplaats buiten werden een handbalveld en een volleybalveld geschilderd. Nadat de vrouwengilde besloot om tien gymlessen te nemen via BLOSO. Dat was de start van het dames turnen en het betekende ook een uitbreiding van de club. Daarna werden de kinderen uitgenodigd om aan te sluiten.

Georgette Van Den Boscsche en Sabine Gestels breidden in 1975 de activiteiten uit met volksdans. De volksdansgroep ’t Smoutpeerke was geboren. Nu zijn dans en turnen de hoofdactiviteiten van de vereniging. “Vandaar die twee in onze nieuwe naam”, vertelt Tess Roggeman. 2 The Point telt nu meer dan 300 leden. De nieuwe naam werd gevierd met een Flash Mob dans en een receptie.