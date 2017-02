Goud voor Lars en Marten

Wuustwezel - Lars De Jong als G-sportman en triatleet Marten van Riel wonnen de gouden medaille tijdens de viering van de sportkampioenen 2016. De sportraad verdeelde ook bronzen en zilveren medailles en duimen.

"De sportraad telt 75 aangesloten clubs", vertelde voorzitter Ivo Schoofs tijdens de viering van de kampioenen. "De sportkampen, de kriebelspelen voor de kleuters, de activiteiten voor G-sporters, het petanquetornooi en de scholenveldloop zijn een groot succes. Met deze activiteiten manen we onze bewoners aan om te bewegen." Schepen voor Sport Rit Luyckx (CD&V) zei dat vele verschillende sporten worden beoefend in de gemeente. "Na het bouwverlof start het bouwen van een nieuwe sporthal en de aanleg van een nieuwe atletiekpiste in Gooreind", beloofde ze. "Aan het Kattegat wordt met veel enthousiasme een BMX-piste aangelegd."