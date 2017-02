Sterke Peer krijgt nu ook straatnaam

Wuustwezel - Achter d’Hoven krijgt in totaal zes nieuwe straten en vier verbindingspaadjes. De wegen- en rioleringswerken zijn al gestart.

De zes straten krijgen de naam Lange Mie, Sterke Peer, Nieuwe Buiten, Poorthof, Boomgaard en De Wissel. De verbindingspaadjes zullen Vinkenpad, Mulderpad, Vlinderpad en Kerkenpad worden genoemd. De gemeenteraad keurde de nieuwe namen goed. “We volgen het advies van de cultuurraad”, zegt schepen Mai Van Thillo (CD&V). “Bewoners mochten voorstellen doen. Er wordt geopteerd om zo veel mogelijk historische namen te gebruiken. De namen verwijzen naar plaatselijk erfgoed: personen zoals Lange Mie en Sterke Peer of oude benamingen zoals Nieuwe Buiten en Poorthof.”

Achter d’Hoven was vroeger een gebied met achterliggende tuinen en hagen. De namen Kerkenpad (paadje naar de kerk), Mulderpad (hagen vol meikevers of mulders in de volksmond) verwijzen daarnaar.