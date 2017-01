Infomoment over ‘Plan je toekomst’

Wuustwezel / Kalmthout - Donderdag 26 januari wordt in De Ark een infomoment georganiseerd over zorg, successierechten en zorgplanning.

Hoe stel je een vertrouwenspersoon aan, een wettelijk vertegenwoordiger of is er nood aan een Bewindvoering? Heb je inspraak of zou je zelfs vooraf kunnen bepalen wie je bewindvoerder wordt, als het zo ver zou komen? Hoe maak je een vroegtijdige zorgplanning op en zorg je er voor dat je wensen worden gerespecteerd? Een zorgplanner geeft advies. Hoe plan je de overdracht van je bezit of vermogen? Beperk het aandeel voor de staat en vergroot het voor je familie. Kan je ook rechtstreeks de kleinkinderen erfgenaam maken? De levensverzekeringsspecialist licht toe.

Hoe regel ik mijn erfenis gunstig naar de successierechten of kies ik voor schenking? Een duolegaat of handgift. Hoe regel je het? Is een gelijke verdeling altijd verplicht? Als ik mijn huis wegschenk…? Kan ik er dan nog in blijven wonen? Kan ik iets wegschenken aan mijn kinderen met de mogelijkheid dat het eventueel (zonder schenkingsrechten) terugkeert bij een onvoorzien overlijden? Notaris Xavier De Boungne geeft uitleg.

Wanneer? Donderdag 26 januari 2017 van 14 tot 16uur Waar? Zaal DE ARK, Achter d'Hoven 63 te Wuustwezel Inkom? 2 euro koffie of thee met cake inbegrepen Inschrijven via mail: info@ikblijfthuis.be of stuur sms naar 0488 907 905 (ik kom 26/1)

Informatieve voordracht met medewerking van : Notaris De Bougne / Kalmthout; verzekeringenspecialist Yannick Staelens / Kapellen; zorgplanner Werner Vanden Eynden / Wuustwezel.