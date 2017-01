Gedichtendag rond thema Humor

Wuustwezel - Op donderdag 26 januari organiseren de cultuurraad en de bibliotheek van Wuustwezel naar jaarlijkse gewoonte hun Gedichtendag.

Dit jaar heeft er geen gedichtenwedstrijd plaatsgevonden. In GC Kadans zal een avondvullend programma doorgaan rond de Gedichtendag. Leerlingen van Berkenbeek Secundair zullen onder begeleiding van dichter Michiel Van Opstal gedichten voorbrengen rond het thema talent. In de school zelf hebben zij hiervoor enkele workshops gevolgd. De leerlingen dans van de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans zullen een optreden geven in het kader van het centrale thema ‘Humor’. Dichter Michiel Van Opstal zal de avond op een humoristische manier aan elkaar praten.

Aanvang avondvullend programma: 19.30 uur in GC Kadans. Toegang is gratis.